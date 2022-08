Aktueller Sommer war besonders heiß und trocken

China schickt vier Millionen Menschen in den Corona-Lockdown

Peking: Im Vorfeld eines Kongresses der Kommunistischen Partei greift China zu drastischen Maßnahmen gegen das Corona-Virus. Von heute an müssen fast vier Millionen Menschen in der Provinz Hebei nahe Peking in den Lockdown - dieser wird erst Ende der Woche aufgehoben. In der benachbarten Hafenstadt Tianjin müssen sich derweil mehr als 13 Millionen Menschen PCR-Tests unterziehen. In Tianjin waren 80 Corona-Fälle festgestellt worden. China verfolgt als weltweit einzige größere Wirtschaftsmacht nach wie vor eine strikte Null-Covid-Strategie. Einzelne Ausbrüche werden dabei sofort durch Abriegelungen und Massentests bekämpft. Präsident Xi will sich im Herbst beim 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas eine dritte Amtszeit sichern.

