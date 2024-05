Aktivisten wollten Tesla-Werk nahe Berlin stürmen

Grünheide: Die Proteste gegen den Autobauer Tesla haben sich drastisch verschärft. Hunderte Aktivisten versuchten am Mittag, gewaltsam auf das Firmengelände östlich von Berlin vorzudringen. Sie überwanden einen Zaun in einem Wald am Rande der Tesla-Fabrik. Auf das Werksgelände selbst gelangten sie laut Polizei aber nicht. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot im Einsatz: Immer wieder kam es zu Zusammenstößen. Die Polizisten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Mindestens eine Frau wurde verletzt. Zwischenzeitlich wurden mehrere Personen in Gewahrsam genommen. Am Rande der Demonstrationszüge gab es auch eine Sitzblockade auf der Landstraße. Seit Wochen harren Aktivisten und Aktivistinnen in Baumhäusern aus, um gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Geländes und die Rodung von Wald zu protestieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 23:00 Uhr