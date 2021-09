Aktivisten protestieren gegen IAA

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt werden heute zehntausende zu Protesten gegen die Automesse IAA Mobility erwartet. Verschiedene Organisationen haben zu einer Fahrradsternfahrt aufgerufen. Sie startet am Vormittag von verschiedenen Städten aus, wie etwa Augsburg, Herrsching oder Rosenheim, und soll um 15 Uhr an der Münchner Theresienwiese enden. Die Polizei geht davon aus, dass es erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen gibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2021 06:00 Uhr