Aktivisten protestieren am Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück

Spanische Großstadt wegen steigender Corona-Zahlen unter Quarantäne

Barcelona: Katalonien hat zum ersten Mal seit den Lockerungen in Spanien wieder eine Großstadt unter Quarantäne gestellt: Laut Regionalregierung gilt seit heute Mittag für die rund 200.000 Einwohner von Lleida eine Ausgangssperre. Kataloniens Regionalpräsident Torra begründete die Quarantäne mit den wieder steigenden Corona-Infektionszahlen. Vorerst darf niemand mehr von außerhalb in die Stadt - die Bewohner dürfen nur in umliegende Gebiete, wenn sie dort arbeiten. Geschäfte und Restaurants in der Stadt sind aber weiter geöffnet. Spanien war eines der am schwersten betroffenen Länder in Europa: Mehr als 28.000 Menschen sind dort im Zusammenhang mit Covid19 gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 17:45 Uhr