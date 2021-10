Aktivisten fordern mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel

Protestanten feiern Reformationstag

Wittenberg: Auf der ganzen Welt feiert die evangelische Kirche heute den Reformationstag. Martin Luther hatte am 31. Oktober 1517 in der Schlosskirche von Wittenberg seine Thesen gegen den Ablasshandel in der katholischen Kirche veröffentlicht. In der Folge spaltete sich seine Reformbewegung ab und es entstand die evangelische Kirche. Die Evangelische Kirche in Deutschland feiert den Tag unter anderem mit einer Predigt ihres Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm in der Wittenberger Schlosskirche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2021 06:00 Uhr