Aktivisten demonstrieren vor Beginn des Weltklimagipfels

Glasgow: In der schottischen Stadt sind am Abend hunderte Klimaaktivisten auf die Straße gegangen. Vor dem Start der Weltklimakonferenz zeigten sie Plakate mit Slogans wie "Stoppt fossile Brennstoffe" oder "Taten statt Worte". Ab heute verhandeln in Glasgow Vertreter von rund 200 Staaten über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Der britische Premier Johnson äußerte die Hoffnung, dass die Konferenz-Teilnehmer mit entschiedenen Maßnahmen im Gepäck nach Glasgow reisen. Wörtlich sagte er: "Die Frage, die alle stellen, ist, ob wir die Chance nutzen oder sie verstreichen lassen."

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.10.2021 03:00 Uhr