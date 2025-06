Aktivisten berichten von zahlreichen Festnahmen in Istanbul

Istanbul: Zwölf Jahre nach dem Beginn der sogenannten Gezi-Proteste ist die Polizei in der türkischen Metropole gegen Demonstranten vorgegangen. Aktivisten berichten von mindestens 87 Festnahmen. Von den Behörden und türkischen Nachrichtenagenturen gibt es dazu keine Angaben. Am symbolträchtigen Taksim-Platz wurden die Menschen gestern Abend an einer Versammlung gehindert. Der Hauptschauplatz der Proteste von 2013 war seit dem Morgen abgesperrt, die Metrostation geschlossen. Die Demonstrationen hatten sich vor zwölf Jahren an den Plänen zur Bebauung des Istanbuler Gezi-Parks entzündet und zu wochenlangen Massenprotesten im ganzen Land entwickelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 06:00 Uhr