Aktivisten befürchten blutige Niederschlagung von Protesten in Mahabad im Iran

Teheran: Iranische Aktivisten befürchten eine blutige Niederschlagung der Proteste gegen das Mullah-Regime in der iranischen Kurdenregion. Wie eine in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation auf Twitter mitteilte, sind in der Provinz West-Aserbaidschan bewaffnete Truppen nach Mahabad entsandt worden. In den Wohngebieten werde geschossen. Die ebenfalls in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights veröffentlichte Aufnahmen, auf denen Schüsse und Schreie in der Stadt in Wohngebieten zu hören sind. Die Organisation hatte bereits gestern auf Repressionen der iranischen Führung im Westen der Provinz Kurdistan hingewiesen. Auch die Lage in anderen mehrheitlich von Kurden bewohnten Städten, darunter Bukan und Sakes, sei kritisch. Sakes in der Provinz Kurdistan ist der Heimatort von Mahsa Amini. Am Tod der jungen Kurdin hatte sich die Protestwelle im Iran entzündet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2022 13:00 Uhr