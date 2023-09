Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung beginnt

Berlin: Heute startet die Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel". Bis 6. Oktober soll es Aktionen an verschiedenen Orten geben - etwa im Einzelhandel, in Betrieben, an Schulen und in Kitas. Es ist bereits die vierte bundesweite Aktionswoche. Damit wollen das Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesländer auf die Verschwendung von Nahrungsmitteln aufmerksam machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 05:00 Uhr