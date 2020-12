Aktionstag soll für Einhaltung der Maskenpflicht sorgen

Kanzleramtschef Braun fordert weiteren Corona-Krisengipfel

Berlin: Kanzleramtschef Braun hat sich für einen weiteren Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche ausgesprochen. Weil ein Lockdown der jetzigen Art auf Dauer nicht funktioniere, müsse es mindestens in den Hotspots noch einmal richtig deutliche Verschärfungen geben, sagte Braun der "Bild"-Zeitung. Wenn die Länder zu einem weiteren Corona-Gipfel bereit wären, wäre der Bund sofort dabei, so der CDU-Politiker weiter. Wichtig sei jetzt, die Zahl der Neuinfektionen so schnell wie möglich auf unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu bringen. Wenn Kontakte konsequent beschränkt würden - wie es etwa in Frankreich und Belgien geschehen sei - könne man das innerhalb von drei Wochen schaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 06:00 Uhr