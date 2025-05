Aktionsrat Bildung legt Empfehlungen vor

München: Angesichts immer schwächer werdender Kernkompetenzen von Schülern in Deutschland fordert der Aktionsrat Bildung, die einzelnen Bildungsphasen flexibler zu gestalten. Ihr Gutachten stellen die Experten in diesen Minuten vor. Sie empfehlen darin etwa, das Konzept der flexiblen Eingangsphase der ersten und zweiten Klasse auf die gesamte Grundschulzeit auszuweiten. Hier werden Schüler gemischt unterrichtet und können je nach Lernfortschritt und -geschwindigkeit länger oder kürzer in den einzelnen Phasen bleiben. Für die weiterführenden Schulen raten die Experten ebenfalls zu mehr Flexibilität, was Gesamtdauer und Fördermöglichkeiten betrifft. Ziel ist es zu garantieren, dass Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit ausreichend gut lesen, schreiben und rechnen können

