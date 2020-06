Aktionärsschützer beklagen "Systemversagen" bei Wirecard

Das Wetter in Bayern: Wechsel zwischen Wolken und Sonne

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Wolken, gebietsweise auch länger sonnig. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 28 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen in Südostbayern. In der Nacht klar oder leicht bewölkt; Tiefstwerte 9 bis 15 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Vielerorts mehr Sonne als Wolken; morgen und am Wochenende überall in Bayern einzelne, mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 12, Höchstwerte 24 bis 30 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 17:00 Uhr