New York: Tesla-Chef Musk kann mit einem milliardenschweren Gehaltsplus rechnen. Die Anteilseigner des Elektroautobauers einigten sich darauf, dass die Vergütung von Musk erneut in Form eines Aktienpaketes erfolgen soll, abhängig vom Unternehmensgewinn in den nächsten zehn Jahren. Das Aktienpaket hat einen Wert von umgerechnet rund 52 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 07:00 Uhr