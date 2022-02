Aktie von Facebook-Mutter Meta stürzt ab

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Der Facebook-Mutterkonzern Meta ist an der Börse regelrecht abgestürzt. Die Aktie verlor gestern mehr als ein Viertel ihres Werts. Analysten sehen die Gründe im Rückgang der Zahl an aktiven Facebook-Nutzern und der Enttäuschung über die Umsatz-Prognose für das laufende Quartal. An der New Yorker Börse verlor der Leit-Index 1,5 Prozent. Der technologie-lastige Index Nasdaq gab sogar um 3,7 Prozent nach.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.02.2022 09:15 Uhr