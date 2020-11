AKK und Söder stimmen Union auf harte Bundestagswahl ein

Passauer halten sich an Corona-Ausgangsbeschränkungen

Passau: In der niederbayerischen Stadt steigt die Zahl der Neuinfektionen immer weiter. Laut Robert Koch-Institut liegt der 7-Tage-Inzidenzert von Passau mittlerweile bei über 530. Das ist der höchste Wert in ganz Bayern. Seit gestern gilt in der Stadt deshalb bereits eine strenge Ausgangsbeschränkung. Die Einwohner dürfen ihr Zuhause nur noch aus triftigem Grund verlassen. Das können der Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen sein. Nach Angaben der Polizei halten sich die Menschen in Passau an die neuen Regeln. In der Nacht zum Sonntag seien keine Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 17:00 Uhr