AKK und Söder stimmen Union auf harte Bundestagswahl ein

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat die Union auf einen harten Wahlkampf im kommenden Jahr eingeschworen. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union sagte sie, es gehe um eine sehr grundsätzliche Richtungsentscheidung. Die Union dürfe sich nicht in Sicherheit wiegen. Ähnlich äußerte sich auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Das Rennen sei noch nicht gelaufen, sagte er. Es sei deswegen unerlässlich, dass die Partei inhaltlich und personell richtige und zukunftsträchtige Entscheidungen treffe. Söder nannte es am wichtigsten, die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder anzustoßen. Die Junge Union will bei ihrem Deutschlandtag über den Frauenanteil in ihrer Spitze diskutieren. Außerdem hat sie ihren Vorsitzenden Kuban mit mehr als 80 Prozent wiedergewählt. Gegenkandidaten gab es nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 16:00 Uhr