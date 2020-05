Aiwangers Corona-Schnelltests verzögern sich

Fußball-Bundesliga setzt Saison am 15. Mai fort

Berlin: Die Fußball-Bundesliga setzt ihre Saison morgen in einer Woche fort. Das hat die Deutsche Fußball Liga am Abend mitgeteilt. Demnach soll es für die 1. und 2. Liga am 15. Mai weitergehen - mit sogenannten Geisterspielen ohne Zuschauer. Details will die DFL am Vormittag mitteilen. Bevor wieder gespielt werden darf, müssen sich die Mannschaften zunächst auf Forderung der Politik in eine mehrtägige Quarantäne begeben. Viele Vereine zeigten sich offen für den Starttermin. Der Ehrenpräsident des FC Bayern, Hoeneß, sprach im BR von einer Grundlage, die Saison einigermaßen gut abzuschließen. Dagegen hatten sich die Verantwortlichen der Clubs aus Bremen und Mainz dafür ausgesprochen, die Saison erst nach einem zweiwöchigen Mannschaftstraining am 22. Mai fortzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 08:00 Uhr