Aiwangers Bruder übernimmt Verantwortung für antisemitisches Flugblatt

Berlin: Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat es am Abend eine überraschende Wendung gegeben. Der Bruder des Freie-Wähler-Chefs räumte in einem Interview ein, dass er Verfasser der Hetzschrift aus Schulzeiten ist. Recherchen der "Süddeutsche Zeitung" hatten zuvor noch auf den Wirtschaftsminister als Verfasser hingedeutet. Wie auch Aiwanger selbst distanzierte sich der Bruder von dem Pamphlet. Die beiden waren in den 80er Jahren am selben niederbayerischen Gymnasium. Die Veröffentlichung des Papiers hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch der Rücktritt Aiwangers wurde gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 01:00 Uhr