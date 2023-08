Aiwangers Bruder gibt sich als Verfasser von Hetzschrift zu erkennen

München: Nach der Diskussion über ein antisemitisches Flugblatt, das in den 80er Jahren im Besitz von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger war, gibt es eine überraschende Wende. Aiwangers etwas älterer Bruder Helmut räumte am Abend ein, dass er der Verfasser der Hetzschrift gewesen sei. Er bedauere sehr die Folgen dieses Tuns. Zuvor hatte sich bereits Freie-Wähler-Chef Aiwanger von dem Pamphlet distanziert, das damals in seiner Schultasche gefunden worden war. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" über das Flugblatt und Aiwangers angebliche Beteiligung hatten sich der Ministerpräsident Söder und auch Bundespolitiker entsetzt gezeigt. Es wurde der Rücktritt Aiwangers gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 03:00 Uhr