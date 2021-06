Aiwanger wirft CSU unfairen Umgang mit Freien Wählern vor

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Beim Landesparteitag der Freien Wähler heute will sich Hubert Aiwanger als Landesvorsitzender bestätigen lassen. Seine Wahl gilt als sicher, zumal kein Gegenkandidat antritt. Im B5-Interview der Woche wirft Aiwanger der CSU vor, nicht immer fair mit den Freien Wählern umzugehen. Mit ihrem Flirt mit den Grünen verunsichere die CSU ihre eigene Kundschaft. Der Chef der Freien Wähler bekräftigte seine bundespolitischen Ambitionen. Er sieht - so wörtlich - eine Fifty-Fifty-Chance, dass die Freien Wähler die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. In dem Fall wolle er auch selbst in die Bundeshauptstadt wechseln. Wichtig sei ihm zu verhindern, dass die Grünen mitregieren. Derzeit liegen die Freien Wähler in bundesweiten Umfragen bei rund drei Prozent, so Aiwanger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 11:00 Uhr