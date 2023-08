Aiwanger wird in Flugblatt-Affäre von seinem Bruder weiter entlastet

München: In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat sich der mutmaßliche Verfasser noch einmal zu Wort gemeldet. Der Bruder von Vize-Ministerpräsident Aiwanger sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, er glaube, Hubert Aiwanger habe damals die in seiner Schule ausgelegten Flugblätter wieder einsammeln wollen - um zu deeskalieren. Der Freie-Wähler-Chef hatte eingeräumt, dass mindestens eines der Flugblätter in seiner Schultasche gefunden wurde. Gleichzeitig bestritt er, das Pamphlet verfasst zu haben. Dazu hatte sich am Wochenende sein Bruder Helmut bekannt. Morgen soll sich Aiwanger in einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses erklären. Entscheidende Fragen seien noch unbeantwortet, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann. - Umfassende und sofortige Aufklärung forderte auch ein Sprecher von Bundeskanzler Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 18:00 Uhr