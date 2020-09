Aiwanger wirbt für Winterurlaub in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hält Winterurlaub im eigenen Land für verantwortbar. Bei einem Besuch in Garmisch-Partenkirchen sagte Aiwanger, trotz Corona könne man in Bayern einen sicheren Urlaub verbringen. Hier sei Apres Ski kein Thema. Stattdessen gehe es um Sport und Vergnügen an der frischen Luft, so Aiwanger. Angesichts begrenzter Kapazitäten bei Kabinen und Liften bat er darum, sich bestmöglich auf die über 100 Skigebiete in Bayern zu verteilen. Skifahrer sollten sich bereits im Vorfeld informieren und bei Bedarf auf andere Skigebiete ausweichen. Aiwanger erklärte, dass das Hygienekonzept aus dem Sommer im Wesentlichen auch im Winter gelten werde, also etwa Abstandsregeln und Maskenpflicht in Warteschlangen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 14:45 Uhr