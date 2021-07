Aiwanger will Zugang zu Bars und Clubs nicht von Impfungen abhängig machen

Laschet sagt Besuch bei der CSU-Landesgruppe in Seeon ab

Düsseldorf: Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen hat auch die Pläne von Ministerpräsident Laschet durcheinander gebracht. Wegen der dramatischen Situation hat er seinen Besuch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in Seeon abgesagt. Wie die Staatskanzlei in Düsseldorf mitteilte, brach Laschet seine Reise durch Süddeutschland ab und kehrte noch in der Nacht zurück. Noch heute Vormittag will er die von den Unwettern besonders betroffene Stadt Hagen besuchen. Nach seinem Aufenthalt dort will er sich über die Folgen und die weiteren Entwicklungen der Unwetter in Nordrhein-Westfalen informieren und mögliche Hilfen des Landes forcieren. Die Absage seines Besuches in Bayern habe er mit CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und dem Parteivorsitzenden Söder abgesprochen. Laschet will nun noch im August mit der CSU-Landesgruppe zusammenzukommen, hieß es weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 10:00 Uhr