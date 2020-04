Aiwanger will Zeitplan für Öffnung von Gaststätten

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat einen konkreten Zeitplan für die baldige Öffnung der Gaststätten und Hotels gefördert. Aiwanger sagte, in Österreich diskutiere man schon über vorsichtige Öffnungen ab Mitte Mai. Dies könne für Bayern auch einen Einstieg in den Ausstieg ab der zweiten Maihälfte vorzeichnen, sagte der Freie-Wähler-Politiker. Das Gastgewerbe brauche eine konkrete Perspektive, so Aiwanger. Zwei Meter Abstand zwischen den Gästen, Masken für das Personal, Hygiene- und Zugangsregeln bezeichnete er als Weg in die Normalität.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 15:00 Uhr