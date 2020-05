Aiwanger will Öffnungszeiten in Gastronomie schnell angleichen

Corona-Kabinett tagt heute nicht

Berlin: Die für heute geplante Sitzung des Corona-Kabinetts der Bundesregierung ist kurzfristig abgesagt worden. Das bestätigte eine Regierungssprecherin, nannte aber keine Gründe. Medienberichten zufolge sieht das Kanzleramt nach den Lockerungsplänen in Thüringen dringenden Gesprächsbedarf zwischen Bund und Ländern. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte angekündigt, dass in seinem Bundesland ab 6. Juni die landesweit gültigen Corona-Schutzvorschriften wegfallen sollen. Bayerns Ministerpräsident Söder kritisierte den Vorstoß als - Zitat - "fatales Signal". Er bitte die Verantwortlichen in Thüringen darum, das zu überdenken, sagte er in Nürnberg. Auch die Kommunen in Thüringen äußerten sich skeptisch. Das sei brandgefährlich, so der Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, Brychcy. Wörtlich sagte er: "Ich habe keine Lust, dass wir uns zweieinhalb Monate gequält haben und jetzt alles aufs Spiel setzen."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.05.2020 11:45 Uhr