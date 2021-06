Aiwanger will mit Freien Wählern in den Bundestag einziehen

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Freie Wähler-Chef Aiwanger hat seine Ambitionen bekräftigt, mit seiner Partei in den Bundestag einzuziehen. Wie er dem BR sagte, sieht er eine Fifty-Fity-Chance, dass die Freien Wähler die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. In dem Fall will er auch selbst in die Bundeshauptstadt wechseln. Man müsse in Berlin die Strippen ziehen, um vor Ort etwas zu bewegen, so Aiwanger. Die Freien Wähler treffen sich zur Stunde im Nürnberger Stadion zu ihrem Landesparteitag. Dabei wollen sie sich unter anderem auf den Bundestagswahlkampf einstimmen. Aiwanger stellt sich als Parteichef zur Wiederwahl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 10:00 Uhr