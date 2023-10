Aiwanger will mit Freien Wählern auch in den Bundestag

Bad Gögging: Beim Parteitag der Freien Wähler in Niederbayern hat Parteichef Aiwanger erklärt, Bayern und Deutschland bräuchten seine Partei. Mit Blick auf den Bundestag sagte Aiwanger wörtlich: "Wir müssen dort drin sein". Die Menschen erwarteten eine bessere Politik. In Bayern hatten die Freien Wähler bei der Landtagswahl um mehr als 4 Punkte auf 15,8 Prozent zugelegt. Sie sind damit nach der CSU nun zweitstärkste Kraft im neuen Landtag, mit 37 Abgeordneten, das sind zehn mehr als bisher. Die Freien Wähler streben eine Neuauflage der Koalition mit der CSU an. Die Koalitionsverhandlungen sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 12:45 Uhr