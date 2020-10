Aiwanger will mehr Diskussion über Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger sieht einen "Regelungs-Wirrwarr" bei den Corona-Maßnahmen. Der Freie-Wähler-Chef teilte dem BR mit, viele Bürger hätten komplett den Überblick verloren. Sie wüssten nicht mehr, was erlaubt und verboten ist. Aiwanger fordert vor der heutigen Sitzung des Kabinetts weniger Tempo und mehr Diskussionen. Man müsse mehr mit den Kommunen und Interessenverbänden reden, bevor neue Regeln beschlossen werden. Konkret bezieht sich Aiwanger auf die Vereinbarungen von Kanzlerin Merkel und den Länder-Regierungschefs. Über deren Umsetzung will die Staatsregierung heute Vormittag beraten. So gilt zum Beispiel bei falscher Namens- oder Kontaktdaten-Angabe in Restaurants ein bundesweites Mindest-Bußgeld von 50 Euro. Einige Länder wollen aber ein vielfaches davon verlangen - im Gespräch sind bis zu 1.000 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 07:00 Uhr