Aiwanger will im Fall einer Regierungsbeteiligung Bundeswirtschaftsminister werden

München: Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger traut sich auch in der Bundespolitik das Amt des Wirtschaftsministers zu. Dem Deutschlandradio sagte er, er werde sich von seiner Partei als Spitzenkandidat für die nächste Bundestagswahl aufstellen lassen. Bei einer Regierungsbeteiligung würde - so Aiwanger wörtlich - "vieles gut", wenn er sich um eine Kraftwerksstrategie und um höhere Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft kümmern könnte. Wenn er das in Berlin tun dürfe, würde er das sehr gerne tun.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 23:00 Uhr