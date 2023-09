Aiwanger will Fragenkatalog bis heute Abend beantworten

München: Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger will den Fragenkatalog des Ministerpräsidenten zur Flugblatt-Affäre möglichst bis heute Abend beantworten. Er werde versuchen, bis zum Abend zu liefern, sagte der Freie-Wähler-Chef der Nachrichtenagentur dpa. Er wolle sich da keinen Vorwurf machen lassen. Söder hatte zuvor den Druck auf seinen Stellvertreter erhöht. Eine förmliche Frist setzte er ihm aber nicht. Aiwanger verteidigte bei einem Volksfest in Niederbayern sein bisheriges Verhalten in der Affäre. Er finde es nicht akzeptabel, dass Dinge aus seiner Jugend hervorgegegraben würden. Man müsse es Menschen zubilligen, klüger zu werden und sich zu ändern, betonte der Wirtschaftsminister. Dem stimmte auch der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm zu. Zur politischen Kultur gehört es aus seiner Sicht aber auch, dass Politiker Verantwortung für frühere Fehler übernehmen, sie offensiv benennen und authentisches Bedauern darüber zum Ausdruck bringen.

