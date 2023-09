Aiwanger will Fragen beantworten - Unterstützung von Gabriel

München: Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger will den Fragenkatalog des Ministerpräsidenten zur Flugblatt-Affäre möglichst noch heute Abend beantworten. Er wolle sich da keinen Vorwurf machen lassen, sagte der Freie-Wähler-Chef der Nachrichtenagentur dpa. Söder hatte zuvor den Druck auf seinen Stellvertreter erhöht. Eine Frist setzte er ihm aber nicht. Aiwanger verteidigte bei einem Volksfest in Niederbayern sein bisheriges Verhalten in der Affäre. Er finde es nicht akzeptabel, dass Dinge aus seiner Jugend hervorgegraben würden. Man müsse es Menschen zubilligen, klüger zu werden und sich zu ändern, betonte der Wirtschaftsminister. Unterstützung erhielt Aiwanger vom einstigen Außenminister Gabriel. Der langjährige SPD-Politiker fragte auf der Online-Plattform X, warum junge Neonazis aus der Szene aussteigen sollten, wenn sie am Beispiel Aiwanger erlebten, dass man auch 35 Jahre später noch für den Wahnsinn der eigenen Jugend öffentlich gebrandmarkt werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 19:15 Uhr