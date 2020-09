Aiwanger will Abbau von 4000 Stellen bei MAN in Bayern verhindern

Gewalt an Lehrern nimmt laut Studie weiter zu

Berlin: Lehrer werden immer häufiger körperlich oder verbal angegriffen. Das geht aus einer repräsentativen Befragung hervor, die der Verband Bildung und Erziehung in Auftrag gegeben und am Vormittag vorgestellt hat. Jede dritte Schulleitung in Deutschland gab demnach an, dass es in den vergangenen fünf Jahren an ihrer Einrichtung zu Fällen kam, in denen Lehrer körperlich attackiert wurden. Bei der gleichen Umfrage 2018 sagte das nur jeder vierte Schulleiter. Mehr als 60 Prozent der Schulen berichteten auch von Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen, Belästigungen oder Mobbing gegen Lehrkräfte. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2020 14:00 Uhr