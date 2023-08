Aiwanger weist Vorwurf des Antisemitismus zurück

Donauwörth: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat sich in der Flugblatt-Affäre zu den jüngsten Vorwürfen geäußert. Auf Aussagen von früheren Mitschülern angesprochen, er habe im Klassenzimmer den Hitlergruß gezeigt und Judenwitze gemacht, sagte der Freie Wähler-Chef bei einem Besuch in Donauwörth, das sei ihm nicht erinnerlich. Nach seinen Worten kann das eine oder andere aus seiner Jugendzeit so oder so interpretiert werden. Auf alle Fälle aber sei er seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Ein Mitschüler hatte dem BR berichtet, Aiwangers politische Haltung sei damals von nationalsozialistischem Gedankengut geprägt gewesen. Die Landtags-Grünen erneuerten angesichts der neuen Vorwürfe ihre Rücktrittsforderung an den Wirtschaftsminister. Die Partei- und Fraktionsspitze der Freien Wähler stellte sich klar hinter ihren Vorsitzenden und erteilte einer Koalition mit der CSU ohne Aiwanger eine deutliche Absage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 23:00 Uhr