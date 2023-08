Aiwanger weist Vorwürfe zu Flugblatt zurück: Bruder will Papier verfasst haben

München: Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger hat Vorwürfe zurückgewiesen, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Der Freie-Wähler-Chef teilte über einen Sprecher in einer schriftlichen Erklärung mit, er habe das fragliche Papier nur besessen, nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend. Er kenne den Urheber und dieser werde sich selbst melden. Am Abend räumte Aiwangers Bruder Helmut ein, Verfasser des Flugblattes gewesen zu sein. In einer persönlichen Erklärung heißt es, er distanziere sich in jeder Hinsicht von dem unsäglichen Inhalt und bedauere sehr die Folgen dieses Tuns. Er sei damals total wütend gewesen, weil er in der Schule durchgefallen war. Er sei damals noch minderjährig gewesen, so der Bruder Helmut Aiwanger weiter. Die Süddeutsche Zeitung hatte von dem antisemitischen Flugblatt aus den 80er Jahren berichtet. Zahlreiche Politiker äußerten sich entsetzt, vereinzelt wurden Forderungen laut, Hubert Aiwanger müsse zurücktreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 20:00 Uhr