Aiwanger wehrt sich gegen Söders Querdenker-Vorwurf

München: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hat den Vorwurf von Ministerpräsident Söder zurückgewiesen, er biedere sich bei den Querdenkern an. Die CSU habe offenbar Angst vor einem schlechten Bundestagswahlergebnis und greife deshalb ohne Not den eigenen Koalitionspartner an, sagte der Freie-Wähler-Chef dem BR. Impfen sei ein wichtiger Baustein der Coronabekämpfung, müsse aber eine persönliche Entscheidung bleiben. Das habe nichts mit Schamanentum oder Querdenkern zu tun, sondern sei ein persönliches Freiheitsrecht, betonte Aiwanger. Der Ministerpräsident hatte seinen Vize scharf kritisiert, weil er sich nicht gegen Corona impfen lässt und vor einer Jagd auf Ungeimpfte gewarnt hatte. Damit verlasse er die bürgerliche Mitte, so Söder.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.07.2021 22:15 Uhr