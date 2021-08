Aiwanger wehrt sich gegen Söders Kritik wegen Impfaussagen

Nachrichtenarchiv - 01.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der Konflikt zwischen Bayerns Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern spitzt sich zu. Nach Söders Sommerinterview im ZDF warf Aiwanger dem CSU-Chef eine bewusste Falschbehauptung vor und sprach von einer Unverschämtheit. Konkret stört sich Aiwanger an der Aussage, er bezweifle die Wirksamkeit von Impfstoffen. Er habe im Gegenteil gesagt, Impfen sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona, aber die Entscheidung, ob man sich immunisieren lasse, müsse freiwillig bleiben, so Aiwanger. Außerdem hatte Söder in dem Interview kritisiert, Aiwanger verwende die gleiche Wortwahl wie AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel und wolle offenbar Stimmen am rechten Rand sammeln. Dazu sagte Aiwanger, es sei eine Unverschämtheit, ihn als "Querdenker" abzustempeln. Er sei lediglich gegen eine Impfpflicht und für mehr Sensibilität bei der Impfung von Kindern. Und dabei vertrete er die gleiche Position wie die Stiko.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.08.2021 22:00 Uhr