Aiwanger warnt vor Benachteiligung Bayerns durch Gas-Priorisierung

Erstmals Affenpocken bei Kind in Deutschland festgestellt

Pforzheim: In Deutschland sind erstmals bei einem Kind Affenpocken nachgewiesen worden. Das Robert-Koch-Institut gab bekannt, dass das höchstens vierjährige Mädchen aus Pforzheim in Baden-Württemberg in einem Haushalt mit zwei erwachsenen Infizierten lebe. Das Kind habe bisher keine Krankheitssymptome entwickelt, fügte das Gesundheitsministerium in Stuttgart hinzu. Bis gestern wurden den Behörden mehr als 2.900 Fälle von Affenpocken gemeldet. In fast allen Fällen handelt es sich um Männer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2022 13:15 Uhr