Aiwanger verteidigt im BR schärfere Einreiseregeln

Nachrichtenarchiv - 15.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat die schärferen Einreiseregeln verteidigt. Im BR betonte Aiwanger, dass die aktuellen Grenzkontrollen auch auf Wunsch der Bevölkerung in den betroffenen Regionen verhängt worden seien. Die Menschen hätten laut nach Grenzschließungen gerufen, um die hohen Inzidenzwerte in den eigenen Landkreisen zu drücken. Zur Frage der Systemrelevanz betonte er, zwar sei ursprünglich nur an medizinisches Personal und Arbeitende im Lebensmittelbereich gedacht gewesen. Aber man wolle natürlich nicht, dass jetzt Lieferketten zusammenbrächen. Deshalb sei es jetzt Aufgabe der Landratsämter, darüber zu entscheiden, wer systemrelevant sei. Der Chamer Landrat Karl Löffler erklärte im BR-Interview, einige Arbeitgeber hätten ihre tschechischen Mitarbeiter mit negativem Testergebnis schon am Wochenende nach Deutschland geholt und in Ferienwohnungen untergebracht. - Deutliche Kritik kommt dagegen von Österreich. Außenminister Schallenberg sprach von überschießenden Schritten, die mehr schadeten als nützten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 08:00 Uhr