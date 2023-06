Aiwanger verteidigt Aussagen auf Kundgebung gegen Heizungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen CDU peilt 35 Prozent bei Bundestagswahl an

Berlin: Die CDU will mit ihrem neuen Grundsatzprogramm bei Wahlen künftig wieder besser abschneiden. Wie der Chef der Programmkommission, Linnemann, erklärte, will seine Partei mindestens 35 Prozent bei der kommenden Bundestagswahl holen. Die Wahl 2021 habe seine Partei verloren, weil sie "nicht mehr gut genug" gewesen sei. Das geplante Programm solle die Partei wieder auf die Höhe der Zeit bringen und das Bild der Partei prägen. Die CDU-Spitze will die Arbeit an dem neuen Parteiprogramm am Freitag auf einem kleinen Parteitag vorantreiben. Am Samstag dann will die CDU den Programmprozess für die Zivilgesellschaft öffnen und mit Vertretern aus Verbänden, Wissenschaft, Gewerkschaften, Arbeitgebern, Sport und anderen über das neue Programm diskutieren. Endgültig verabschiedet werden soll das Programm auf einem großen Parteitag im Mai kommenden Jahres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2023 14:00 Uhr