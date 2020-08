Aiwanger verspricht betroffenen Mamminger Betrieben Finanzhilfen im Fall eines längeren Shutdowns

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Wirtschaftsminister Aiwanger hat nach dem Corona-Ausbruch in einem weiteren Mamminger Betrieb Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Am Rande eines Besuchs im nahen Hengersberg sagte Aiwanger, sollte die betroffene Konservenfabrik längere Zeit stillgelegt werden müssen und die Bauern deshalb auf ihrer Ware sitzen bleiben, wäre das ein großes Drama. Mehr als 160 von 600 Mitarbeitern haben sich dort mit dem Virus angesteckt. Alle befinden sich in Quarantäne, die Produktion ist gestoppt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 19:00 Uhr