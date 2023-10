Aiwanger unterstreicht Bedeutung der Freien Wähler

Bad Gögging: Die Freien Wähler gehen nach ihrem Erfolg bei der bayerischen Landtagswahl selbstbewusst in die Koalitionsverhandlungen mit der CSU – und setzen auch bei der Europawahl 2024 und der Bundestagswahl 2025 auf ein dickes Plus. Auf dem Landesparteitag im niederbayerischen Bad Gögging nannte Parteichef Aiwanger den Einzug in den Bundestag als klares Ziel. "Wir müssen dort drin sein", sagte er wörtlich vor den Delegierten. Man könne nicht mehr zuschauen, wie die jetzige Politik dieses Land ruiniere. Aiwanger bezeichnete seine Partei als Inbegriff der Demokratie. Bei der Landtagswahl hatten die Freien Wähler 4,2 Punkte auf 15,8 Prozent zugelegt. Sie sind damit nach der CSU zweitstärkste Kraft im neuen Landtag.

