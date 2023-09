Aiwanger und Söder sind am Donnerstag im Zwischenausschuss des Landtags

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger wird an der Sitzung des Zwischenausschusses im Landtag am Donnerstag zu der Flugblattaffäre teilnehmen. Das hat er nach der Kabinettssitzung bekanntgegeben. Ob, und inwieweit er sich äußern wird, ist unklar. Zuvor hatte schon Ministerpräsident Söder über einen Sprecher der Staatskanzlei mitteilen lassen, dass er an der Sitzung teilnehmen will. Auf Antrag von Grünen, SPD und FDP kommt der Landtag zur Sondersitzung anlässlich der Flugblatt-Affäre zusammen. Der Zwischenausschuss versteht sich als Vertretungsgremium des Plenums in sitzungsfreien Zeiten. Ihm gehörenn 51 Abgeordnete an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 15:00 Uhr