Aiwanger und Söder liegen bei Corona-Lockdown weiter auf Distanz

Das Wetter: Wechselnd bewölkt, -9 bis +6 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau mitunter länger sonnig, sonst überwiegend bewölkt. Zum Abend hin im Westen gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte minus 9 bis plus 6 Grad. In der Nacht gebietsweise Schnee, es kühlt ab auf minus 3 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es überwiegend bewölkt. Gebietsweise schneit es, besonders im südlichen Bayern. In den Nächten minus1 bis minus13 und tagsüber minus 9 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 12:00 Uhr