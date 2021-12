Aiwanger stellte Corona-Lockerungen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat einige Lockerungen in Aussicht gestellt. Im BR-Fernsehen sagte er, möglich sei, dass im Handel der 2G-Nachweis nur mehr stichprobenartig kontrolliert werden müsse. Im Sportbereich könnte er sich vorstellen, dass bei Sportarten ohne Kontakt gar kein Test mehr nötig ist und mit Blick auf Kinobesuche deutete er an, dass bald wieder mehr Besucher als nur 25 Prozent der Gesamtplätze kommen könnten. - In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell zum ersten Mal seit vielen Wochen wieder unter der Marke des Bundes. Das RKI meldet für den Freistaat den Wert 323 und bundesweit 340.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 11:45 Uhr