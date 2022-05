Aiwanger stellt Energieplan der Staatsregierung vor

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat im Landtag den sogenannten "Energieplan" der Staatsregierung vorgestellt. Darin hat das Kabinett Maßnahmen zusammengetragen, mit denen unter anderem auf die steigenden Energiepreise reagiert werden soll. In seiner Regierungserklärung sprach sich Aiwanger dafür aus, die Gasflüsse aus Russland offen zu halten. Der Minister verwies auf die fünf Gasspeicher im Freistaat, die aktuell nur zu 37 Prozent gefüllt seien. Der Bund müsse die Gasversorgung sicherstellen. Die Abhängigkeit von russischen Energieimporten könne nur Stück für Stück verringert werden. Aiwanger forderte in diesem Zug auch die Laufzeitverlängerung des letzten bayerischen Atomkraftwerks Isar II. Es solle mindestens bis zum Frühjahr kommenden Jahres laufen, so der Freie Wähler-Chef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 15:00 Uhr