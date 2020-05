Aiwanger spricht sich erneut für Auto-Kaufprämie aus

Söder fordert europäische Standards in der Fleischbranche

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder setzt beim Arbeitsschutz in der Fleischbranche auf eine europäische Lösung. Mit Blick auf die geplanten schärferen Regeln in Deutschland sagte Söder in der ARD, man müsse in ganz Europa Fairness und Gleichheit haben und nicht nur in Deutschland. Nur so könne man einer Abwanderung von Schlachtbetrieben vorbeugen. NRW-Arbeitsminister Laumann rechnet dagegen nicht mit einer Verlagerung der Produktion ins Ausland. In der "Rheinischen Post" sagte er, die Schlachthöfe seien da, wo die Tiere gezüchtet werden. Man habe in Deutschland eine starke und wettbewerbsfähige Tiererzeugung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.05.2020 09:15 Uhr