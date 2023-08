Aiwanger soll nächste Woche im Landtag Rede und Antwort stehen

München: Mit der Flugblattaffäre um Wirtschaftsminister Aiwanger wird sich nun doch der Bayerische Landtag beschäftigten. Landtagspräsidentin Aigner setzte als Termin den Donnerstag kommender Woche an. Dann soll Aiwanger im sogenannten Zwischenausschuss des Parlaments zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Das Gremium vertritt den Landtag während parlamentarischer Pausen. Die Oppositionsparteien Grüne, SPD und FDP hatten die Sitzung beantragt. Mehrere prominente Mitglieder der Freien Wähler verteidigten Hubert Aiwanger und kritisierten den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Flugblatts wenige Wochen vor der Landtagswahl. Vom Internationalen Auschwitz Komitee hieß es, Aiwanger habe bis heute kein einziges authentisches Wort der Entschuldigung gegenüber den Opfern und den Überlebenden des Holocaust gefunden. Wie am Nachmittag bekannt wurde, will sich Aiwanger gegen 16:30 Uhr noch einmal öffentlich äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 16:00 Uhr