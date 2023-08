Aiwanger soll laut SZ als 17-Jähriger antisemitisches Flugblatt verfasst haben

München: Freie Wähler-Chef Aiwanger soll laut Süddeutscher Zeitung als 17-jähriger Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Das Blatt beruft sich auf anonyme Quellen aus der Schulzeit. Ein Lehrer habe berichtet, dass er Aiwanger als überführt betrachtet habe, da in seiner Schultasche Kopien des Flugblatts entdeckt worden seien. Er sei dafür vom Disziplinarausschuss des Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg zur Verantwortung gezogen worden. Die SZ zitiert weitere Personen, die diese Darstellung bestätigt haben sollen. Aiwanger habe den anonymen Quellen zufolge ein Strafreferat schreiben müssen. Dazu gebe es aber unterschiedliche Erinnerungen, so die SZ. Das Flugblatt soll zur Teilnahme an einem Wettbewerb unter dem Titel „Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ aufgerufen und einen - Zitat - "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“ als Preis ausgelobt haben. Aiwanger selbst bestreitet laut SZ, Urheber der Schrift zu sein. Dem BR teilte der Sprecher mit, "vorerst" kommentiere Aiwanger "diesen Vorgang nicht".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 11:00 Uhr