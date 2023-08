Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben

München: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hat bestritten, Urheber des antisemitischen Flugblatts zu sein. Aiwanger ließ einen Sprecher gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklären, er habe so etwas nicht produziert und werde gegen diese Schmutzkampagne im Falle einer Veröffentlichung juristische Schritte inklusive Schadenersatzforderungen ergreifen. Auf Nachfrage teilte der Sprecher dem BR mit, "vorerst" kommentiere Aiwanger "diesen Vorgang nicht". Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Aiwanger stehe im Verdacht, als Elftklässler ein antisemitisches Flugblatt verfasst und an seiner Schule, dem Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt zu haben. Aiwanger sei damals als Urheber des Flugblatts zur Verantwortung gezogen und bestraft worden. Es soll zur Teilnahme an einem Wettbewerb unter dem Titel „Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ aufgerufen und einen - Zitat - "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“ als Preis ausgelobt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 15:00 Uhr