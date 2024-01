Aiwanger skizziert Kompromissmöglichkeiten bei Mehringer Windpark

Mehring: Auch nach dem Nein der Mehringer Bürger zu Windrädern wollen Staatsregierung, Staatsforsten und das Unternehmen Qair grundsätzlich an dem Projekt im Altöttinger Forst festhalten. Ministerpräsident Söder sagte bei einer Pressekonferenz des Kabinetts, man müsse die Bedenken der Bürger ernst nehmen. Trotzdem sei es generell das große Ziel, dass dieser Windpark komme - und auch nicht nur als Windpark light. Daran hänge die ganze Region, so Söder. Wirtschaftsminister Aiwanger sprach von Gedankenmodellen, den Abstand zu Wohngebäuden zu erhöhen und gegebenenfalls die Zahl der Winräder zu reduzieren. Es sei nun wichtig, nochmals mit den Betroffenen zu reden und eine Kompromisslinie zu finden. Die Mehringinger hatten gestern in einem Ratsentscheid und in einem Bürgerentscheid mit großer Mehrheit Windkraftanlagen auf ihrem Gemeindegebiet abgelehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2024 13:45 Uhr